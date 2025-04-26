DEM Parti heyeti, Mazlum Abdi ile görüştü

PKK'nin silah bırakmasını ve kendini feshetmesini öngören süreç kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti heyeti, Rojava bölgesinin büyük kısmında kontrolü elinde bulunduran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Görüşmede hem Suriye’deki hem de Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve barış müzakereleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

DEM Parti heyetinin, Suriye'de yapılacak Kürt Ulusal Konferansına katılmak için bölgeye gittiği aktarıldı.

PYD ve ENKS'nin öncülük üstlendiği konferansa 400 delege katılıyor.

Açılış konuşmasını Mazlum Abdi'nin yapacağı ve bütün gün sürecek konferansın sonunda sonuç bildirgesi basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak.