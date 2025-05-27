DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor: Bahçeli kapıda karşıladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, TBMM'de MHP'yi ziyaret ediyor.

DEM Parti heyetini, MHP lideri Devlet Bahçeli kapıda karşıladı.

Bahçeli'nin yanında Feti Yıldız ve Celal Adan yer alıyor.

DEM Parti heyetinde ise Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer alıyor.

DEM Parti, yarın yine TBMM'de AKP ile görüşecek.

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