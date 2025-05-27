DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti: Bahçeli kapıda karşıladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, TBMM'de MHP'yi ziyaret etti.

DEM Parti heyetini, MHP lideri Devlet Bahçeli kapıda karşıladı.

Bahçeli'nin yanında Feti Yıldız ve Celal Adan yer aldı.

DEM Parti heyetinde ise Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer aldı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

Görüşmenin 'son derece yapıcı bir atmosferde' gerçekleştiği belirtilirken sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımların konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 'Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların' ele alındığı da belirtildi.

"Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede ayrıca, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı."

DEM Parti, yarın yine TBMM'de AKP ile görüşecek.