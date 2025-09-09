DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet İmralı’yı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyet son olarak 28 Ağustos 2025'te Öcalan ile görüşmüştü.

Son görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyon sonrası yapılan ilk görüşme olarak kayda geçmişti.