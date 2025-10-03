DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile görüşme için saat 10.30'da yola çıktı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adasına doğru hareket etmiştir."