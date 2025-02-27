DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri ile Meclis'te tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3. kez görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için bu kez 7 kişilik bir heyet oluşturuldu.

Yola çıkan heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İmralı Heyeti’nin bugün PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’da düzenleyecekleri basın toplantısı, DEM Parti tarafından Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı ve Van’daki Kent Meydanı’nda kurulacak LED ekranlarla canlı izletilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Abdullah Öcalan'ın mesajının görüntülü olup olmayacağına dair "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.

ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİLERLE TEMAS KURULMUŞTU

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 22 OCAK'TAYDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" dair kısa bir açıklama yapmıştı.

İmralı heyeti, son olarak geçtiğimiz hafta IKBY'de temaslarda bulundu. İmralı heyetinin, IKBY'deki temasları 3 gün sürmüştü.