DEM Parti heyeti Öcalan ile görüştü

Politika Servisi

DEM Parti İmralı Heyeti dün PKK Lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü. Heyetteki Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlıkları sebebiyle görüşmeyi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ise detaylı bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada ertelenen Adalet Bakanlığı görüşmesi için yeni başvurunun yapıldığı duyuruldu. Bakanlık görüşmesinde Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’ın da yer alacağı belirtildi.

Öte yandan aynı gün DEM Parti heyetinin Erbil ziyareti de dikkat çekti. Heyetin çeşitli siyasi partiler ve aydınlarla görüşeceği öğrenilirken, görüşmelerin Kürdistan Bölgesi’nin tamamını kapsamayacağı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) bu temaslarda yer almayacağı belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada ziyaretin önceki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu ve bölgesel iş birliği, halklar arası diyalog ve barışın inşasına katkı sunmayı amaçladığı ifade edildi.