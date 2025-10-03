DEM Parti heyeti Öcalan ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile görüşme için saat 10.30'da yola çıktı.

Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

DEM Parti, görüşmeye ilişkin yarın yazılı açıklama yapılacağını kaydetti.