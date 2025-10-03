Giriş / Abone Ol
  • 03.10.2025 09:35
  • Giriş: 03.10.2025 09:35
  • Güncelleme: 03.10.2025 16:17
DEM Parti heyeti Öcalan ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalanziyaret etti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile görüşme için saat 10.30'da yola çıktı.

Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

DEM Parti, görüşmeye ilişkin yarın yazılı açıklama yapılacağını kaydetti.

