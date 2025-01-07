DEM Parti heyeti Özgür Özel'i ziyaret ediyor

İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ün yer aldığı parti heyeti, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor.

Özgür Özel, DEM Parti heyetini makam odasının kapısında karşıladı.

CHP heyetinde Özgür Özel'in yanı sıra Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın ve Gökçe Gökçen yer alıyor.

İmralı'daki görüşmenin ardından DEM Parti heyeti geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Dün Gelecek ve Saadet Partisi ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün ise CHP'nin ardından DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.