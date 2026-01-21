DEM Parti heyeti Rojava'yı ziyaret ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırısını protesto etmek ve Rojava yönetimiyle dayanışma için Rojava'ya gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekili Ali Bozan, İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Demokratik Birlik İnisiyatifinden İmam Taşçıer, TJA Sözcüsü Çimen Fidan, ÖHD Yöneticisi Mehmet Ali Aslan, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Dündar, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Diyarbakır Barosu Baver Mızrak ve Eyyüp Aydeniz, Barış Annesi Asya Tay ile Demokratik İslam Kongresi Üyesi Ali Angay’ın yer aldığı heyet, ilk olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gitti.

Heyet, ziyaret kapsamında siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Zaxo’da KDP Dış İlişkilerden Sorumlu Milletvekilleri Behçet Elî Îbrahîm ve Mihammed Remezan tarafından karşılanan heyet, yapılan kısa görüşmenin sonrasında Hizba Zehmetkêşan, Hizba Komunîst, Bizotneweyî Serbixwexwazanî Kurdistan ve Yekitî Zaxo yetkilileriyle bir araya geldi.

Heyet, IKBY üzerinden Rojava’yı ziyaret etmek üzere yola çıktı.