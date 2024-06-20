DEM Parti heyeti Roma'da

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Roma'ya giden DEM Parti heyeti, Yeşil-Sol İttifak Parti ve İtalya Komünist Yeniden Kuruluş Partisi temsilcileriyle görüştü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru’dan oluşan heyet, 18-20 Haziran tarihlerinde bir dizi diplomatik görüşme yapmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.



Heyet, İtalya Parlamentosu’nda Dışişleri Komisyonu temsilcileri ile bir araya geldi. İnsan Hakları Komitesi Başkanı Laura Boldrini’nin de aralarında olduğu İtalyan parlamenterlerle görüşen heyet, İtalya-Türkiye ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Grup Başkanvekili Marco Grimaldi başkanlığındaki Yeşil-Sol İttifak Parti temsilcileriyle İtalya Parlamentosu’nda görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra İtalya Meclisinde grubu bulunan partilerden 5 Yıldız Hareketi’nin yöneticileri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti heyeti, parlamento ziyaretinin ardından ana muhalefet partisi Demokratik Parti’nin yönetimi ile parti genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi.



Heyet ayrıca İtalya Komünist Yeniden Kuruluş Partisi, Potere al Popolo ve İtalya Belediyeler Birliği’nden yöneticiler ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.



DEM Parti heyeti bugün İtalya sivil toplum kuruluşları ile yapacağı görüşmelerden sonra Roma programını tamamlayacak.