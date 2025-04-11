DEM Parti heyeti Rusya Bilimler Akademisi programına katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Ekonomi Komisyonu Eşsözcüsü Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekilli Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyet Rusya’daki temaslarını tamamladı.



DEM Parti heyeti son olarak Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen yuvarlak masa programına katıldı.

Programda, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmeler, Rusya-Türkiye ilişkileri ve Ortadoğu’da bölgesel dinamikler bağlamında etnik ve dini kimlik sorunları değerlendirildi.



DEM Parti heyeti ayrıca Kürt Araştırmaları Enstitüsü’nü de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.