DEM Parti heyeti Rusya'da temaslarda bulunuyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Rusya'da temaslarda bulunuyor.

DEM Parti heyetinde Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.

DEM Parti heyeti, Duma Dış İlişkiler Komitesi ve Duma Bölgesel Politikalar ve Yerel Yönetimler Komitesi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı, Rusya’daki yerel yönetimler modeli, Kafkasya ve Orta Doğu'daki özellikle de Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.