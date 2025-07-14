DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine başlıyor: İlk durak Gelecek Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, 30 PKK mensubunun 11 Temmuz'da IKBY sınırlarındaki Süleymaniye'de düzenlediği silah bırakma töreni sonrası siyasi parti temaslarına başlıyor.

Siyasi partileri ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol yer alacak.

Heyet ilk ziyaretini, Çarşamba günü (16 Temmuz) saat 12:00'da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yapacak. Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde olacak.

AKP VE MHP ZİYARETİ NE ZAMAN?

Aynı gün saat 14:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapılacak ziyaret, TBMM grup odasında gerçekleşecek.

Heyetin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çarşamba günü ziyaret etmesi bekleniyor.

ARDINDAN CHP ZİYARETİ

Bir sonraki ziyaret ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olacak. Ziyaret, 17 Temmuz Perşembe günü saat 13:00'te CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.