DEM Parti heyeti, SOL Parti Genel Merkezi’nde: Görüşme başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye 'silah bırakma' ve 'fesih' çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilere yaptığı ziyaretler sürüyor.

DEM Parti heyeti, saat 15.30’da SOL Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. DEM Parti Heyeti’nde Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Urfa Milletvekili Mithat Sancar, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sultan Özcan yer aldı.

SOL Parti heyetinde ise Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Gizem Özdem, MYK Üyesi Dilara Kurtuluş yer aldı.

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