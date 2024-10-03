DEM Parti heyeti Strasbourg’da

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Strasbourg’da diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, Strasbourg Temsilcisi Fayik Yağızay ve Brüksel Temsilcisi Eyyup Doru'dan oluşan heyet AKPM Sol Grup toplantısına katıldı ve Hatimoğulları burada bir konuşma yaptı.

Heyet ayrıca Avrupa Konseyi (AK) Siyasi ve Dış İlişkiler Genel Direktörü Miroslav Papa, AK İzleme Komitesi Başkanı Zanda Kalnina-Lukas, AK Sosyal Demokrat ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe, AKPM Başkanı Thedoros Rousopoulos, AK Genel Sekreteri Alain Berset ve AK İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Direktörü Gianluca Esposito ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, AİHM kararlarının uygulanmaması, Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü başlıklarında yaşanan sorunlar ve Kürt sorununun demokratik çözümü gibi konularda görüş ve öneriler paylaşıldı.

DEM Partili yetkililer, Türkiye ve AK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin şeffaf ve demokratik zeminde yürütülmesi için çaba sergilediklerini belirttiler.

DEM Parti heyeti daha sonra Strasbourg'da DEM Parti seçmenleriyle bir araya gelerek Türkiye ve bölgede yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdi.