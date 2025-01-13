DEM Parti heyeti temasları sürdürüyor: İttifak partileriyle görüşülecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde TİP ve EMEP’in de bulunduğu ittifak partileriyle bir araya gelerek, PKK Lideri Abdullah Öcalan görüşmesiyle somutlanan sürece ve görüşmelere ilişkin bilgilendirme yapacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, genel merkezde 11 Ocak Cumartesi günü milletvekilleriyle, 12 Ocak Pazar günü ise Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) oluşan parti bileşenleriyle görüştü.

BİLEŞENLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, SIRA İTTİFAK PARTİLERİNDE

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bu hafta DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti’nin yaptığı görüşmelerle ilgili bilgilendirmek için Kürt partileri, STK’lar, kanaat önderleri ve ittifak partileriyle görüşecek. Görüşmeleri Ankara’da DEM Parti Genel Merkezi’nde eş genel başkanların yürütmesi bekleniyor.

Bu çerçevede Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile görüşülecek. Eş Genel Başkanların yapacağı görüşmede hem bilgi aktarılacak hem süreçle ilgili fikirleri alınarak değerlendirme yapılacak.

ÖCALAN'LA İKİNCİ GÖRÜŞME TARİHİNİ ADALET BAKANLIĞI KARAR VERECEK

Tüm görüşmeler bittiğinde DEM Parti Heyeti ikinci kez terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşecek ancak görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği Adalet Bakanlığı'nın iznine göre belirlenecek.

MYK'DA CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİ VE KAYYUM ATAMASI ELE ALINACAK

Öte yandan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 15 Ocak Çarşamba günü yaşanan tüm gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. MYK’nın gündeminde hem Mersin Akdeniz Belediyesi’ne atanan kayyum, hem DEM Parti Heyeti’nin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasi tutuklularla yapılan cezaevi görüşmeleri olacak.

Bu görüşmelerde çıkan sonuçlar ile CHP’nin önerdiği gibi TBMM’de bir komisyon kurulması halinde parti içinde neler yapılacağı MYK’da ele alınacak.