DEM Parti heyeti ve Adalet Bakanı Tunç'un görüşmesi başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi başladı.

DEM Parti heyeti, saat 10.30'da Adalet Bakanlığı'na gitti. Heyette, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Eş Genel Başkan Yardımcısı ile Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yer alıyor.

DEM Parti heyetinin, görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

MASADA NELER VAR?

DEM Parti’nin öncelikli gündemi, yasalarda yapılacak düzenlemeler olacak. DEM Parti heyeti, Cumhur İttifakı'nın bir yargı paketi hazırlığı yaptığının bilindiği bu dönemde, söz konusu paketin yürütülen sürecin ihtiyaçlarına da cevap vermesi gerektiğinden hareketle, hukuki düzenleme önerileri ve kanun değişikliği tekliflerinin yer aldığı bir dosyayı görüşmede Bakan Tunç'a sunacak.

İNFAZ KANUNU VE OHAL UYGULAMALARI

DEM Parti’nin talepleri arasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki "tecridin kaldırılması ve Öcalan'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi" de yer alıyor. DEM Parti'nin sunacağı dosyada, hasta tutuklular, hükümlüler ve infazları yakılanlara ilişkin İnfaz Kanunu’nda değişiklik önerileri bulunduğu belirtildi. Mahkemelerin verdiği cezaların kimi zaman yok sayıldığı ve İdari Gözlem Kurul kararlarıyla ceza verilebildiğine işaret ederek, bunun ortadan kaldırılması talep edilecek.

Covid-19 pandemisinde ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler ile hükümlüler arasında eşitsizlikler yaratıldığına ve siyasi hükümlülerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiğine dikkati çekmesi beklenen heyetin, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), kayyum ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin taleplerini de Bakan Tunç'a ileteceği ifade ediliyor. 27 Şubat'ta başlayan sürecin "barış süreci"ne evrilmesi durumunda TMK'nin de kendiliğinden lağvedilmesi gerektiği görüşünü dile getireceği ifade edilen DEM Parti Heyeti, ilk etapta TMK'deki değişiklik önerilerini paylaşacak.

YENİ ANAYASA HENÜZ PARTİ GÜNDEMİNDE DEĞİL

DEM Parti kaynakları, gündemlerinde yeni anayasa olmadığını belirterek “Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak şeyler var. Onlar yapılsın zaten ardı sıra anayasa tartışmaları da gelir” değerlendirmesinde bulundu.

ERTELENEN GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve partinin grup başkanvekilleri, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti.

Ancak Önder’in 15 Nisan'da yaşadığı kalp sorunu ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle görüşme ertelendi.

Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması nedeniyle grup başkanvekilleri ile Türkdoğan’ın Tunç ile görüşeceği netleştirildi.