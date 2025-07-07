DEM Parti heyeti yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek

DEM Parti heyeti, 8 Temmuz (yarın) saat 13.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından başlayan süreçte, örgüt silah bırakma aşamasına gelirken görüşme trafiği hız kazandı.

Dün Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti, bugün de Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

DEM Parti heyeti 8 Temmuz (yarın) saat 13.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 13:30’da Adalet Bakanı ile görüşecektir" denildi.