Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, yarın İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüşecek.

  • Güncelleme: 03.10.2025 09:39
DEM Parti heyeti yarın Öcalan ile görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, yarın İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalanziyaret edecek.

Habertürk'ün haberine göre, heyetin yarın (Cumartesi) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Üç kişilik heyette, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra avukat Özgür Faik Erol yer alıyor.

