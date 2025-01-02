DEM Parti heyeti ziyaretlere başladı: Bahçeli kapıda karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajla devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler sürüyor.

İmralı'ya giden DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan, görüşmenin ardından "Şimdi Meclis'teki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Görüşmelerimiz genel başkanlar düzeyinde olacak" demişti.

Siyasi partilerle yapılacak görüşmelerde DEM Parti heyetinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "saygın bir Kürt ağası" dediği ve kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer aldı.

DEM Parti heyeti, ziyaretler kapsamında ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi.

Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk yer aldı.

DEM Parti heyeti ile Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Sırrı Süreyya Önder, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik" dedi.

Numan Kurtulmuş'un önerilerini dinlediklerini belirten Önder, "Genel değerlendirme yaptık. Fakat şimdi sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis'te tyemsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Bütün ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız. Onun için herhangi bir soru-cevaba giriyoruz" dedi.

Görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin bir soru üzerine Önder, "İyi geçti" yanıtını verdi.

AKP ile yapılacak görüşmenin Erdoğan'la mı gerçekleştirileceği sorulan Önder, "Konuşuluyor, konuşuluyor" cevabını verdi.

Sırrı Süreyya Önder, 'Umutlu musunuz?" sorusuna, "Umutluyuz" diye yanıt verdi.

DEM Parti heyeti, Numan Kurtulmuş'un ardından MHP'yi de ziyaret etti.

Saat 15.00'de Meclis'te başlayan görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.

DEM Parti heyeti ile Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen heyetin ziyaretlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır" denildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir.

İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır."