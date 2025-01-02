DEM Parti heyeti ziyaretlere başlıyor: Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüşülecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajla devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler sürüyor.

İmralı'ya giden DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan, görüşmenin ardından "Şimdi Meclis'teki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Görüşmelerimiz genel başkanlar düzeyinde olacak" demişti.

DEM Parti heyeti, ziyaretler kapsamında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Siyasi partilerle yapılacak görüşmelerde DEM Parti heyetinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "saygın bir Kürt ağası" dediği ve kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer alacak.

DEM Parti heyeti ilk olarak TBMM'de, saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Ardından saat 15.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir.

İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır."