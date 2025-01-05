DEM Parti heyeti ziyaretlerine devam edecek: AKP'yle görüşmede Erdoğan olacak mı?
İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, yeni haftada da ziyaretlere devam edecek. Heyet, yarın AKP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti heyeti ile AKP arasındaki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan olmayacak.
DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası yeni süreç ilerliyor.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelere devam edecek.
AKP'YE ZİYARET
AA'nın aktardığına göre, DEM Parti heyeti yarın AKP TBMM Grubunu ziyaret edecek. Heyet, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek.
DEM Parti heyeti ile AKP arasındaki görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olup olmayacağı merak konusu olmuştu.
AA'nın aktardığına göre, görüşmede Erdoğan olmayacak. Numan Kurtulmuş'la yapılan görüşmenin ardından Sırrı Süreyya Önder, basın mensuplarının "AKP ile yapılacak görüşmenin Erdoğan'la mı gerçekleştirileceği" yönündeki soruya, "Konuşuluyor, konuşuluyor" cevabını vermişti.
Sırrı Süreyya Önder, 'Umutlu musunuz?" sorusuna, "Umutluyuz" diye yanıt vermişti.
ZİYARETLER DEVAM EDECEK
DEM Parti heyeti ayrıca Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek.
Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.