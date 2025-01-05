DEM Parti heyeti ziyaretlerine devam edecek: AKP'yle görüşmede Erdoğan olacak mı?

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası yeni süreç ilerliyor.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelere devam edecek.

AKP'YE ZİYARET

AA'nın aktardığına göre, DEM Parti heyeti yarın AKP TBMM Grubunu ziyaret edecek. Heyet, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek.

DEM Parti heyeti ile AKP arasındaki görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

AA'nın aktardığına göre, görüşmede Erdoğan olmayacak. Numan Kurtulmuş'la yapılan görüşmenin ardından Sırrı Süreyya Önder, basın mensuplarının "AKP ile yapılacak görüşmenin Erdoğan'la mı gerçekleştirileceği" yönündeki soruya, "Konuşuluyor, konuşuluyor" cevabını vermişti.

Sırrı Süreyya Önder, 'Umutlu musunuz?" sorusuna, "Umutluyuz" diye yanıt vermişti.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

DEM Parti heyeti ayrıca Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek.

Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.