DEM Parti heyetinden DİSK'e ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, DİSK'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile sendika yöneticileri yer aldı.
Kaynak: DHA
Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) ziyarette bulundu.
Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK 'ye yaptığı 'silah bırakma' ve 'fesih' çağrsının ardından DEM Parti'nin görüşmeleri sürüyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, görüşmeler kapsamında DİSK Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Heyeti, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile sendika yöneticileri karşıladı. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.