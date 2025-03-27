DEM Parti heyetinden IKBY'ye ziyaret

DEM Parti heyeti, IKBY ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Süleymaniye Valisi’nin yanı sıra bazı halk hareketi gruplarının temsilcileri ile araya geldi.

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret etti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Berdan Öztürk ve Ebru Günay, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz ve Tevgera Jinen Azad (TJA) üyesi Adalet Fidan’ın yer aldığı heyet, şimdiye kadar Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Süleymaniye Valisi’nin yanı sıra KNK, Goran Hareketi (Tevgera Goran), Helwest Hareketi (Tevgera Helwest) ve Halk Cephesi (Eniya Gel) temsilcileriyle bir araya geldi.

Ayrıca heyet dün akşam düzenlenen iftar programında Müslüman, Zerdüşt, Ezidi, Kakayi, Katolik inancı temsilcileriyle buluştu.

DEM Parti Basın Bürosu açıklamasında, düzenlenen iftar programında birlik, beraberlik ve barış mesajlarının ön plana çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Düzenlenen iftar programıyla Ortadoğu'da yaşayan inançlar arasında yaratılmak istenen düşmanlık ve boğazlaşmaya karşı, inançlar arasında herhangi bir sorun bulunmadığının, bütün inançların eşit ve birbirine saygı temelinde birlikte yaşayabileceğinin mesajı da verilmiş oldu. Yapılan tüm görüşme ve ziyaretlerde Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ele alınırken, aynı zamanda ulusal birlik gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Heyetimiz bugün bölgedeki aydın, yazar ve akademisyenlerle bir araya gelerek programını tamamlayacak."