DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti heyeti İmralı Adası'na 5'inci ziyareti için yola çıktı.

DEM Parti kaynaklarının aktardığına göre DEM Parti İmralı Üyesi Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün (18 Mayıs Pazar) İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Heyet son olarak 21 Nisan'da İmralı Adası'nı ziyaret etmişti.

HEYET İLE ÖCALAN'IN GÖRÜŞMELERİ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

Üçüncü görüşme ise 7 kişilik heyet ile yapılmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol heyette yer almıştı.

27 Şubat 2025'teki ziyaretin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenlemişti.

Abdullah Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtmişti.

21 Nisan’da yapılan dördüncü görüşmede ise DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan’la görüşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde de PKK fesih kongresi düzenlediğini duyurmuştu.