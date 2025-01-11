DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Meclis'te siyasi parti görüşmelerini tamamlayan DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Heyet ile Demirtaş, yeni sürece dair değerlendirmelerde bulunacak.
İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.
DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'te siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.
DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Heyet, Edirne Cezaevi'ne saat 13.12'de geldi.
FİGEN YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından 12 Ocak Pazar günü Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.
Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.
Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.