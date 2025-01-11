DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'te siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.

DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Heyet, Edirne Cezaevi'ne saat 13.12'de geldi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından 12 Ocak Pazar günü Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.