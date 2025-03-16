DEM Parti heyetinden SOL Parti'ye ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye 'silah bırakma' ve 'fesih' çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilere yaptığı ziyaretler sürüyor.

DEM Parti heyeti, saat 15.30’da SOL Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. DEM Parti Heyeti’nde Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Urfa Milletvekili Mithat Sancar, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sultan Özcan yer aldı.

SOL Parti heyetinde ise Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Gizem Özdem, MYK Üyesi Dilara Kurtuluş yer aldı.

HATİMOĞULLARI: ÖNEMLİ KAYGILARINI BİLDİRDİLER

Ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeler de değerlendirildiği, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından DEM Parti ile SOL Parti heyeti bir açıklama yaptı.

DEM Parti Heyeti adına konuşan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, “SOL Parti heyetine sıcak karşılamaları için çok teşekkür ediyorum. Barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine parti, demokratik kitle örgütleri, emek meslek örgütleri ve toplumun birçok dinamiği ile görüşmelerimizi, buluşmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün de durağımız SOL Parti oldu. Barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine İmralı’ya giden bir heyet olarak bilgilendirmemizi gerçekleştirdik. SOL Parti’nin çok kıymetli değerlendirmelerini, önerilerini aldık. Aynı zamanda kendileri bizimle Türkiye’deki gelişmeler ve yaşananlar çerçevesinde önemli kaygılarını bildirdiler. Biz de bu kaygıları aldığımızı kendileriyle paylaştık” dedi.

Hatimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: “Geniş bu toplumsal mutabakat var. Bu toplumsal mutabakat çerçevesinde devletin ve iktidarın da bunları gören bir yerden çeşitli adımların atılmasını elbette hep birlikte beklemekteyiz. Barış zeminini örgütlemek için herkese ama herkese düşen çok büyük bir görev ve sorumluluktur.”

TOMBUL: TEK ADAM REJİMİNE KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİYİZ

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ise açıklamasında şunları söyledi:

“Bizi bilgilendirmek için gelen DEM Parti heyetine teşekkür ediyoruz. Gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiler ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bir önemli konudan bahsediyoruz. Türkiye’nin yaklaşık 40 yılına damga vuran Kürt sorunu etrafında süren çatışmalı ortam… Doğaldır ki biz parti olarak bugüne kadar Kürt sorununun artık çatışmaların sonlandığı ve meselenin demokratik ortamda, barışçıl yollardan çözülmesine dair adımların atıldığı bir politikayı savunageldik.

Silahların susması önemli ve olumlu bir gelişmedir. Bu ülkede yaşayan bütün halkların inançlarına, kimliklerine, kültürlerine bakmazsızın bu farklılıkları ile yaşamaları ama kendilerini ezen bu rejime, düzene karşı birlikte mücadele etmelerinin önemine savunagelik. Kürt halkının talepleri, hakları var ve bunlar karşılanmalıdır. Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye’nin demokratik dönüşümü ile olanaklıdır. Bugün bir vaka ile somut bir politik durum ile karışı karşıyayız. Türkiye’de itiraz eden, hak arayan bütün toplum kesimlerini, emekçileri, ezilenleri, kadınları, gençleri baskıyla, zorla susturmak isteyen bir karanlık iktidar, tek adam rejiminin içindeyiz.

Bugün tek adam rejimine karşı mücadeleyi yükselterek, bu rejimin geriletilmesi ve ortadan kaldırılmasının Türkiye’nin demokratik dönüşümüne önemli olanak sağlayacağını ve hem Kürtlerin, hem Alevilerin, hem emekçilerin, ezilenlerin, tüm kesimlerin gerçek anlamda demokratik haklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Yeniden söylüyoruz, Kürt halkının haklı talepleri karşılanmalı, silahlar susmalı, demokratik-barışçıl ortamda bu mücadele sürdürülmeli ama tek adam rejimine karşı da birlikte mücadele olanaklarını geliştirmeye ve bu mücadeleyi yükseltmeye ihtiyacımız var.”