DEM Parti heyetinin Figen Yüksedağ ziyareti başladı

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ediyor. Görüşme saat 13:00'de başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'te siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.

GÖRÜŞME ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK

DEM Parti heyetinin bugün Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile görüşmesi 13:00'de başladı.

Ardından 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de bir görüşme yapılacak.

Heyetin saat 15.00 gibi çıkmasını bekleniyor. Görüşmenin ardından ziyarete ilişkin kısa bir açıklama yapılacak.

DEMİRTAŞ SÜRECE TAM DESTEK VERDİ

Selahattin Demirtaş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum. Sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için güven verici somut adımların hızlıca atılması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tüm siyasi parti liderlerine de teşekkür etti.