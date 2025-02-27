DEM Parti heyetinin Öcalan ile görüşmesi sona erdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri ile Meclis'te tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

DEM Parti İmralı heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Üçüncü kez görüşmek üzere sabah saatlerinde İmralı Adası'na giden heyetin dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Heyet, açıklamanın yapılacağı İstanbul Taksim'de bulunan Elit World Otel’e 15:20 itibariyle ulaştı.

HEYETTE 7 KİŞİ YER ALDI

Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için bu kez 7 kişilik bir heyet oluşturuldu. Yola çıkan heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

GÖZLER 17'DEKİ AÇIKLAMADA

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ÖCALAN'IN MESAJI GÖRÜNTÜLÜ MÜ OLACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Abdullah Öcalan'ın mesajının görüntülü olup olmayacağına dair "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.

DİYARBAKIR VE VAN'DA CANLI İZLENECEK

İmralı Heyeti’nin bugün Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’da düzenleyecekleri basın toplantısı, DEM Parti tarafından Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı ve Van’daki Kent Meydanı’nda kurulacak LED ekranlarla canlı izletilecek.