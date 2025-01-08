DEM Parti heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti

DEM Parti heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti.

DEM Parti Basın Bürosu, heyetin 11 Ocak Cumartesi Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Daha sonra ise 12 Ocak Pazar günü Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunan Figen Yüksekdağ ziyaret edilecek.

Görüşme saatlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi. İki ziyaretin ardından, DEM heyetinin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLER ZİYARET EDİLMİŞTİ

Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı DEM Parti heyeti 28 Aralık 2024'te İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından Ahmet Türk'ün de katıldığı heyet, MHP, AKP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'yle bir görüşmeler gerçekleştirmişti.