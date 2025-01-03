DEM Parti heyetinin ziyaret takvimi belli oldu: AKP ile görüşme ne zaman?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, siyasi partilerden randevu almayı sürdürüyor.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Ahmet Türk ile birlikte dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Parti heyetinin ziyaretleri pazartesi devam edecek. DEM Parti heyeti pazartesi günü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek.

Heyet, aynı gün Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti çarşamba günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.

Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, dün yaptığı açıklamada TBMM'deki bütün partilerden randevu isteyeceklerini söylemişti.