DEM Parti heyetinin ziyaretleri sürüyor: Hatimoğulları "Rojava halkları yalnız değildir, dayanışma içinde olacağız" dedi

DEM Parti heyeti Heyet Tahrir el Şam'a bağlı silahlı güçlerin Suriye Demokratik Güçlerine karşı başlattıkları saldırıların ardından Suriye'de başlattıkları ziyaretler bugün de sürdü. DEM Parti ziyaretlere dair bir basın açıklaması yayımladı.

"TEMASLAR SÜRDÜRÜLDÜ"

DEM Parti'nin yayımladığı açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekilimiz ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekilimiz Ali Bozan, İstanbul Milletvekilimiz ve SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, Demokratik Birlik İnisiyatifinden İmam Taşçıer, TJA Sözcüsü Çimen Fidan, ÖHD Yöneticisi Mehmet Ali Aslan, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Dündar, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Diyarbakır Barosundan Baver Mızrak ve Eyyüp Aydeniz, Barış Annesi Asya Tay ile Demokratik İslam Kongresi Üyesi Ali Angay’ın yer aldığı heyet bugün de Rojava’da temaslarını sürdürdü.

Heyet ilk ziyaretini PYD Genel Merkezine yaparak Eşbaşkanlar Perwîn Yûsif ve Xerîb Hiso, Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Aldar Xelîl, Dış İlişkiler Eşbaşkanı Sema Bektaş, Halklar İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Silêman Ereb ve Genel Meclis Üyesi Talet Yunis ile bir araya geldi.

Heyet ardından Kongra Star ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyeti, Kongra Star Sözcüsü Rihan Logo karşıladı. Heyet daha sonra ise ENKS ve PDKS birleşimi olan Kürdistan Birlik Meclisini ziyaret ederek Mihemmed İsmail, Süleyman Oso ve Dr. Selah Derviş ile görüştü.

Heyet ayrıca, Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Eşbaşkanı Fener Algayit, Başkan Yardımcısı Gülistan Eli ve Özerk Yönetim Şam Temsilcisi Abdülkerim Ömer hazır bulundu.

Ziyaretin ikinci gününde gerçekleştirdiği temasların ardından heyetimiz açıklama yaptı. Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

HATİMOĞULLARI:TÜRKİYE’Yİ SURİYE’DE BARIŞIN TESİS EDİLMESİNE KATKI SUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ

'Rojava topraklarından Türkiye hükümetine ve iktidarına da sesleniyorum: Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar, kaynayan kazanın altına ateşle yaklaşmayı kabul etmez. Bu topraklarda barışın tesis edilmesinde Türkiye’nin çok rol ve misyonunun olabileceğinin beklentisi içindedir herkes. Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Türkiye’nin oynayabileceği bu rol, Suriye’nin barışının tesis edilmesine ve demokratik bir Suriye’nin inşa edilmesine katkı sunmasıdır. Türkiye’nin Colani ile ilişkilerine baktığımızda çok önemli bu rolü yerine getirme olasılığı yüksektir. Bu görev ve sorumluluğu yerine getirmeye bir kez daha çağırıyoruz.

TÜRKİYE’NİN SURİYE BARIŞINA KATKI VERMESİ ELZEMDİR

Biz şuna inanıyoruz. Bölgenin barışa ihtiyacı var. Topraklarımız kan ve acıyla yoğruldu. Artık yeter diyoruz. Artık barışı tesis etmeliyiz. Kürt-Arap savaşının hiç kimseye, bölge ülkelerine faydası yoktur. Türkiye’de Sayın Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla başlayan sürecin çalışmaları ve görüşmeleri yürütülüyor. Türkiye’nin iç barışını tahkim etmesini son derece önemli buluyoruz. Suriye’deki barışın buna katkı vereceğinin hepimiz farkındayız. Türkiye’de bir Kürt-Türk çatışmasının devam etmesini isteyenler, bu sürece ne yazık ki negatif yönde destek olmaktadırlar. Bu bakımdan bizler bir kez daha diyoruz ki özellikle herkesin Türkiye’de iç barışın tesis edilmesi konusunda kararlı adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Suriye’de Türkiye’nin gücü ve etkisi vardır, Türkiye’nin Suriye barışına katkı vermesi elzemdir. Bunu Türkiye halkları gibi Rojava halkları da bekliyor.

ROJAVA İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ

Bilinmelidir ki Rojava halkları yalnız değildir, Rojava yalnız değildir. Suriye'de ezilen ve sömürülen bütün halkların yanındayız. Dün Alevi katliamına karşı çıktık, Sünni kardeşlerimizin katledilmesine karşı çıktık, Dürzi kardeşlerimizin katledilmesine karşı çıktık; şimdi de Kürt kardeşlerimizin katledilmesine karşı çıkıyoruz. Rojava ile dayanışma içinde olacağımızın bir kere daha altını çizmek isterim.'"