DEM Parti heyetiyle görüşmede yer alan CHP'li Günaydın: Şubat gibi Öcalan’a bir çağrı yaptıracaklar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti'nin CHP ziyaretine ilişkin konuştu.

Görüşmede yer alan Gökhan Günaydın, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada yeni sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, "Nagehan Hanım bize bazı şeyler anlattılar. Galiba şubat gibi Öcalan’a bir çağrı yaptıracaklar. Avrupa, Türkiye, Rojava ve Irak’a yönelik olacak bu çağrı. Bu onların tabirleri. Suriye değil Rojava. Irak derken de Kandil’i kastediyorlar" dedi.

"ROJAVA ÜZERİNDE DURUYORLAR"

"Onlar Rojava’nın üzerinde duruyorlar" diyen Günaydın, "Esas sorunu orada görüyorlar, Kandil’i çok önemsemiyorlar, Kandil ‘hayır’ dese de önemli değil gibi bir yaklaşım var izlenimine kapıldım ancak ben Kandil konusunda da emin değilim. Sanıyorum Rojava’da olan Kandil’i de belirler diye bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM DÜZENLEMESİ SÖZÜ VERİLMİŞ OLABİLİR"

Yeni anayasa ile ilgili tartışmalara da değinen Günaydın, "Bence federasyon ya da otonomi vs peşinde kimse değil. Anayasa değişikliğinin peşinde de değiller. Devlet tarafında terörü bitirme karşılığı terörle mücadele yasası ya da kayyum düzenlemesi ile ilgili bir söz verilmiş olabilir" değerlendirmesini yaptı.

DEM HEYETİNİN ZİYARETİ VE ÖCALAN'IN MESAJI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.