DEM Parti için başvuru

Haber Merkezi

Vatan Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ü ziyaretinin ardından basına açıklama yaptı.

DEM Parti’nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye’mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.