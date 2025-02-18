DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu şüphelisi" DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş'un ikametinde yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Akkuş'un evinde yapılan aramalarda,dijital materyallere el konuldu. Şüpheli Akkuş işlemlerin devamı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a götürüldü.