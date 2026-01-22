DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı
Iğdır’da “Rojava için Adalete Yürüyoruz” eyleminde gözaltına alınan Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: ANKA
Iğdır’da “Rojava için Adalete Yürüyoruz” eyleminde gözaltına alınan DEM Parti İl Eş Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı.
Dün (21 Ocak) Iğdır'da gerçekleşen “Rojava için Adalete Yürüyoruz” eyleminde 48 kişi gözaltına alınmıştı. 30 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 18 kişi ise bugün adliyeye sevk edilmişti.
Savcılığa çıkan 18 kişiden 15’i serbest bırakıldı. DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, Kaynar’ın tutuklanmasına karar verdi. Medet Serhat hakkında “ev hapsi” uygulanırken, Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.