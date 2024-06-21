DEM Parti ilçe yöneticisi hayatını kaybetti

DEM Parti Varto İlçe Yöneticisi Sait Yetkiner bugün evinde ölü bulundu. Yetkiner’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Muş’un Varto ilçesinde yaşayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilçe yönetiminde yer alan Sait Yetkiner’in evinde ölü bulundu.

MA'nın haberine göre üç gündür haber alınamaması üzerine Yetkiner’in cenazesinin evine giden komşuları tarafından bulunduğu belirtildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yetkiner’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yetkiner’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkiner, ön otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.