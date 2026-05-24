DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için yola çıktı

Güncel
  • 24.05.2026 13:37
  • Giriş: 24.05.2026 13:37
  • Güncelleme: 24.05.2026 13:40
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. Öcalan, heyet ile 1,5 ay sonra tekrar görüşecek.

Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

