DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti'den paylaşılan bilgilendirme notunda görüşmeye ilişkin açıklama yapılacağı belirtilirken tarih verilmedi.
Heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.
İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. Öcalan, heyet ile 1,5 ay sonra yeniden görüşmüş oldu.
DEM Parti'den paylaşılan bilgi notunda "İmralı Heyeti, görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacaktır" denildi.