DEM Parti İmralı Heyeti, Akın Gürlek ile görüştü: Kayyum, AİHM ve AYM vurgusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile görüştü.

Heyette yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bugün ilk olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Çiftçi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet, görüşmenin ardından saat 14.00 sularında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmeye gitti.

İmralı Heyeti, Akın Gürlek ile görüşmenin ardından basın açıklaması düzenledi.

Pervin Buldan, İçişleri Bakanı ile görüşmede ağırlıklı olarak kayyum uygulamalarının, Adalet Bakanı ile görüşmelerde ise AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının konuşulduğunu söyledi.

KAYYUM VE AYM VURGUSU

Buldan, şunları kaydetti:

"İkisi de önemli görüşmelerdi. Yargıya güven meselesinde önemli bir görev üstlenen Akın Gürlek'in bu önemli bakanlıktaki sürecinde kendisinden büyük beklentide olduğumuzu kendisine de bildirdik. Bu bir güven tazeleme olsun Adalet Bakanlığı tarafından çünklü toplumun yüzünün en fazla dönük olduğu bakanlık. AYM kararlarının ve AİHM kararlının uyglanmadığı bir dönemde kendisi bakanlığa geldi. Toplumun bu konuda büyük bi beklentisi var İçişleri Bakanlığı da öyle, kayyumlarla ilgili toplumun beklentileri var. Bu konuları kendileriyle açıkça görüştük. Kayyum ve cezaevlerinde yaşanan sıkıntılar konusunda. AYM ve AİHM kararlarının uygulanması konusunda görüşlerimizi ilettik. Çok olumlu bir görüşme oldu. Her iki bakan da kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir diye düşünüyorum."

"BARIŞ İÇİN TOPLUMUN TÜMÜNÜ AYRIMSIZ KAPSAYAN ADALETE İHTİYAÇ VAR"

Mithat Sancar ise adaletin tesis edilmesinin barış ve demokrasi için vazgeçilmez olduğunu söyledi:

"İki önemli bakanlık ve kendileriyle yaptığımız görüşme. Daha önce İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile istişareler yürütüyorduk. Kendilerine süreçle ilgili toplumdaki hukuk devleti, adalet, demokrasi konusunda mevcut beklentileri aktardık. Sürecin temeli ve hedefi barıştır. Barışın şartı da adalettir. Barış için toplumun tümünü ayrımsız kapsayan bir adalete ihtiyaç var. Bunların ne kadar acil ihtiyaçlar içerdiğini bakanlara da ilettik. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık, önerilermizi aktardık. Adalet, barışın temeli ve demokrasinin vazgeçilmez şartıdır."

"KAYYUMUN HİÇ OLMAMASI GEREKİYORDU"

Kayyum uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu da vurgulayan Sancar, "OHAL döneminde çıkarılan kararnameye dayanıyor. Baştan beri hem anayasaya hem demokratik temel ilkelere aykırı olan kayyum uygulamasının hiç olmaması gerekiyordu. Umuyoruz en kısa zamanda bu yanlış düzeltilir" dedi.

YASA TEKLİFİ, BAYRAMDAN SONRA KOMİSYONA GELECEK

Pervin Buldan ise komisyon raporu baz alınarak hazırlanacak yasanın bayramdan sonra komisyonda görüşülmeye başlanacağını belirtti ve "Yasa ile ilgili bayramdan sonra adalet komisyonuna gitmesi bekleniyor. Biz de sürecin hızlanması yönündeki görüşümüzü ilettik. Sonra da genel kurula gelir zaten" dedi.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından paylaşım yaptı. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen “Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir."

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'I ZİYARET ETMİŞLERDİ

DEM Parti İmralı Heyeti, son iki gün içinde, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.