DEM Parti İmralı heyeti, Bahçeli ile görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

Partiden verilen bilgiye göre İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol ilk olarak yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partisinin genel merkezinde görüşecek.

Heyet, saat 14.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek.

