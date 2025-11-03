DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı bugün ziyaret edecek.

Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Görüşme saatine ilişkin henüz bilgi verilmedi. İmralı heyeti ile Öcalan en son 28 Ağustos'ta görüşmüşlerdi.