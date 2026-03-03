DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

Kandıra Cezaevi'nde yapılan ziyaretin ardından Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.

Yüksekdağ'ın derhal tahliye edilmesini talep eden Buldan, kendisinin mesajını da kamuoyuna iletti ve şunları söyledi:

"Herkese çok selamları var. Son derece moralli gördük. Bütün kadınların 8 Mart'ını kutladığını belirtmek istiyorum. Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin çok kıymetli olduğunu söyledi."

İmralı heyeti üyeleri, dün de Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmişlerdi.