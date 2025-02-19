DEM Parti İmralı heyeti IKBY ziyaretlerini tamamladı

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) temasları sona erdi.

İmralı heyeti bugün Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

Heyet görüşmelerini tamamlayarak bugün Türkiye’ye dönecek. Heyetin Irak temaslarının ardından bir kez daha İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİLERLE TEMAS KURULMUŞTU

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 22 OCAK'TAYDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" dair kısa bir açıklama yapmıştı.