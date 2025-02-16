DEM Parti İmralı heyeti ile Barzani görüşmesi başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

Ziyaretler kapsamında bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüşüyor. Görüşme, Selahaddin ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde gerçekleşiyor.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer alıyor.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak.