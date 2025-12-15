DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP arasındaki görüşme ertelendi

DEM Parti İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri ederken, CHP ile yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

İmralı Heyeti ile CHP arasında 16 Aralık Salı günü yapılacak görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşama vedası üzerine nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti temaslarını sürdürmüştü.

Bu kapsamda Heyet, geçtiğimiz cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.