DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP görüşmesi başladı
DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet görüşmenin ardından, EMEP'i de ziyaret ederek temaslarını sürdürecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri sürüyor.
Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12:00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti Genel Merkez önünde karşıladı.
Heyetin CHP'ye geçtiğimiz hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.
EMEP ZİYARETİ
Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.