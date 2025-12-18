DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP görüşmesi için yeni tarih belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında yapılacak görüşmenin yeni tarihi belli oldu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12:00’de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti temaslarını sürdürmüştü. Bu kapsamda heyet, geçtiğimiz cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Heyet ile CHP arasında 16 Aralık Salı günü yapılacak görüşme ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşama vedası nedeniyle ertelenmişti.

Heyet, AKP ile 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te görüşme gerçekleştirecek.