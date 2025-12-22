DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP görüşmesi sona erdi: Ortak barış mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri sürüyor.

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12:00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti Genel Merkez önünde karşıladı. Görüşme saat 12:10 civarında sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

İlk sözü alan CHP lideri Özgür Özel, Bursaspor taraftarının Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratına ilişkin, "Bir kadını, anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültüremize de aykırıdır. Bir siyasetçiye ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden bunu stadyumları kullanmaya çalışan anlayışa hiçbirmizin kapı aralamasının mümkün olmadığını söylemek isterim" dedi. Devamında ise şunları kaydetti:

"Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye hedefini hem demoktratik hedefini birlikte hayata geçirebilecek; iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinden gözyaşlarının durmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarınaa barış içinde; el ele, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye'de hem Suriye'de. Anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz ve Türkiye'de de Suriye'de de barışın kardeşliğin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla barışın hakim olmasını, iyi ilişkileri, yarınlara güvenle adım atmasını ümit ediyoruz."

Ardından söz alan Pervin Buldan, şunları kaydetti:

"Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını çizmek isterim. Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu sorunu çözmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Dolayısıyla bu meselede emei geçen herkesin emeğinin kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Barışı hep birlikte 86 milyona armağan etmek hepimizin görevi. Bu görüşmeyi çok önemsediğimizi belirteyim ve sayın Genel Başkan'a, heyete ve sizlere teşekkür ederim."

Mithat Sancar ise şu ifadeleri kullandı: "Çok boyutlu ve zorlu olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Eleştirileri, itirazları karşılıklı birbirimizle paylaştık ama bir konuda da mutabıkız. Süreç karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bir kez daha gördük ki CHP bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışmacı, ırkçı ortama karşı barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. CHP'ye, sayın Özgür Özel'e ve heyetine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. "

Heyetin CHP'ye geçtiğimiz hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.

EMEP ZİYARETİ

Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.